جيش الاحتلال يحمل حزب الله مسئولية إصابة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باللوم على حزب الله في إصابة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال أن مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أصيبت في انفجار بمنطقة رميش جنوب لبنان يوم السبت الماضي بسبب "جهاز متفجر زرعه حزب الله في المنطقة".

وبعد وقت قصير من حادث 30 مارس، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أي ضربات في منطقة رميش.

وقالت مصادر إعلامية وأمنية مرتبطة بحزب الله في تصريحات لوكالة رويترز إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربة بطائرة بدون طيار على مركبة بها أربعة من موظفي الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية،أفيخاي ادرعي، إنه وفقا لأحدث المعلومات المتاحة للجيش، أصيبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بسبب "جهاز متفجر زرعه حزب الله في المنطقة".

ووفقا لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، كان المراقبون الأربعة يقومون بدورية راجلة، ولم يكونوا في مركبة كما ذكرت التقارير الأولية.

وقالت هيئة الأمم المتحدة إنهم أصيبوا بعد "انفجار قذيفة بالقرب من موقعهم".