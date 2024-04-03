برلماني: مصر في طريقها لمزيد من الازدهار نحو الجمهورية الجديدة بعد تنصيب الرئيس

هنأ النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي رسميا لفترة رئاسية جديدة، بعد أداء اليمين الدستورية، قائلا: مصر في طريقها لمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار تحت حكم السيسي.

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن خطاب الرئيس للشعب بعد حلف اليمين الدستورية شامل وواضح ويضع خارطة المستقبل للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدولة المتقدمة، كما يتعهد فيه بمواصلة العمل من أجل الوطن وتحقيق غاياته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الرئاسية الجديدة ولمدة 6 سنوات ستشهد المزيد من الإنجازات وسيتحقق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الاستراتيجية للدولة، وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لإفريقيا والعالم، وجمهورية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ولفت القماطي، إلى العديد من النقاط التي جاءت في كلمة السيسي عقب أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة جديدة، ومنها تأكيده أننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات، مشيرا إلى أن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار.

وشدد نائب الجيزة، على أن هذا خطاب في غاية الاهمية يمثل خارطة طريق للمستقبل، واستمرار على نفس الطريق نحو الغد بأحلام عظيمة.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة لـ6 سنوات قادمة، قطع الطريق على المتربصين بمصر وضمن لها مستقبلا مزدهرا بفضل رؤية وتخطيط القيادة السياسية وخطواتها المدروسة.