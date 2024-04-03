عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر في طريقها لمزيد من الازدهار نحو الجمهورية الجديدة بعد تنصيب الرئيس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي رسميا لفترة رئاسية جديدة، بعد أداء اليمين الدستورية، قائلا: مصر في طريقها لمزيد من الأمن والاستقرار  والازدهار تحت حكم السيسي.

ولفت القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، أن خطاب الرئيس للشعب بعد حلف اليمين الدستورية شامل وواضح ويضع خارطة المستقبل للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدولة المتقدمة، كما يتعهد فيه بمواصلة العمل من أجل الوطن وتحقيق غاياته.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن الفترة الرئاسية الجديدة ولمدة 6 سنوات ستشهد المزيد من الإنجازات وسيتحقق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الاستراتيجية للدولة، وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لإفريقيا والعالم، وجمهورية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

ولفت القماطي، إلى العديد من النقاط التي جاءت في كلمة السيسي عقب أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة جديدة، ومنها تأكيده أننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات، مشيرا إلى أن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار.

وشدد نائب الجيزة، على أن هذا خطاب في غاية الاهمية يمثل خارطة طريق للمستقبل، واستمرار على نفس الطريق نحو الغد بأحلام عظيمة.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة لـ6 سنوات قادمة، قطع الطريق على المتربصين بمصر وضمن لها مستقبلا مزدهرا بفضل رؤية وتخطيط القيادة السياسية وخطواتها المدروسة.

السيسي الرئيس السيسي تنصيب الرئيس السيسي مجلس الشيوخ النائب عمرو القماطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تأهيل 9 شركات ناشئة.. أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية

هل يوجد صلاة تهجد اليوم في ليلة 25 رمضان.. لا تتركها لـ9 أسباب

كيلو الفراخ بـ95 جنيها.. الحبس سنتين عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا للقانون

الكيلو بـ 85 جنيها.. أسعار الدواجن تنخفض مع بدء تطبيق مبادرة الـ 15%

تقرير طبي يكشف حقيقة انتشار الجديري المائي بين طلاب مدرسة بحدائق أكتوبر

الرعاية الصحية: حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة لضخ دماء جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ