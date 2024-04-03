البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 27665 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 33749 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11803 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 6328 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 8989 نقطة.