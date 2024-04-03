مصر تستقبل 66 ألف طن قمح عبر ميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 13 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة ، منها السفينة (ANTIGONI ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30246 طن تشمل : 750 طن مولاس و 6712 طن رمل صب و 7925 طن يوريا صب و 75 طن يوريا معبأ و 6400 طن اسمنت معبأ و 1729 طن كسب فول صويا و 6655 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38773 طن تشمل : 19638 طن قمح و 9000 طن خردة و 8745 طن حديد و 400 طن مولاس و 990 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 424 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 648 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5538 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62779 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 144980 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم متجه إلى السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5598 شاحنة .