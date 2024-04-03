أكثر من 7 آلاف سجين.. العاهل الأردني يصادق على قانون عفو عام

أفادت وسائل الإعلام الأردنية، بأن الملك عبد الله الثاني صادق، اليوم الأربعاء، على قانون عفو عام يشمل الإفراج عن أكثر من 7 آلاف سجين قبل أيام من عيد الفطر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".

ونقلت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية عن رئيس النيابة العامة يوسف الذيابات قوله إن "إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بالقانون ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء بعد إتمام وتنقيح جميع الجداول الخاصة بهم".

وأضاف: "ستكون عملية سريعة جدا".

كما نقلت القناة الأردنية عن وزير العدل أحمد الزيادات قوله إن "العفو العام سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات".

ويشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 مارس 2024.

ويستثني 38 جريمة أبرزها ما يتعلق بأمن الدولة والإرهاب والاتجار بالبشر والتجسّس والاغتصاب والتزوير وغسل الأموال.