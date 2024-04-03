تعليم الشيوخ تشيد بخطاب تنصيب الرئيس وملامح ومحددات العمل الوطني بالمرحلة القادمة

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن الرئيس السيسي رئيس يحترم شعبه ويعمل من أجله وهو عهد و وعد قطعه علي نفسه خلال خطاب التنصيب أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال دعبس فى بيان صحفى له أنه لم يكن متفاجئا ان يستهل الرئيس بيانه بشكر الشعب المصري وتقديم التحية له ، لأن تلك هي سمات القائد والزعيم عبدالفتاح السيسي الذي وجه التحية والشكر والتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار ، كما وصف الرئيس هذا الشعب بأنه رمز الأصالة والعزة والصمود.

كما جدد الرئيس العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن.. وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة.. لبناء الجمهورية الجديدة من خلال بناء دولة حديثة.. ديمقراطية.. متقدمة في شتي المجالات حاصة وأن خيار التنمية وبناء الإنسان والامن والاستقرار هو الخيار الأول للرئيس فعلي الرغم من كل الظروف المعاكسة والتي يموج بها العالم والمنطقة إلا أنه نجح بالخروج إلي بر الأمان وعمل بكل قوة لبناء دولة وجمهورية جديدة في ظل تحديات جسام.

وثمن دعبس ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة والتي جاءت في خطاب الرئيس أمام نواب الشعب بعد أدائه اليمن الدستورية ، مشيرا إلي أن الرئيس وضع يده علي الجرح للعمل علي معالجته من خلال العمل الجاد والفعال سواء من حيث علاقة مصر بدول العالم أو من خلال دعم وتنمية الإقتصاد القومي علي أسس وقطاعات ومستهدفات برؤية وطنية او من خلال الحفاظ علي الأمن القومي المصري ومحدداته.

وتابع:ولذلك أعلن الرئيس عن 5 محاور رئيسية تحدد أهم ملامح العمل الوطني وهي محاور في غاية الأهمية وتشمل العديد من الأمور والملفات والقطاعات المختلفة داخليا وخارجيا وأهمها الحفاظ علي أمن الوطن والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطريقة تعامل مصر مع القضايا الإقليمية والعالمية وكذلك مع دول العالم المختلفة والاستفادة من ثروات مصر بطريقة مثلي وعلى رأسها العنصر البشري والكادر البشري والاهتمام ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات المتميزة له من صحة وتعليم وغيرها من تلك الخدمات ، كما أن الرئيس أرسل رسالة واضحة المعالم من خلال الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني.

وقدم دعبس فى ختام بيانه التهنئة للرئيس بمناسبة ولايته الجديدة ، داعيا الله أن يعينه ويسدد خطاه.