إعلامي: الشيبي هدد بشكوى اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب حسين الشحات

نشر الإعلامي إسلام صادق منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب اسلام صادق :"الشيبي يهدد بشكوى اتحاد الكرة ل "فيفا" قبل أيام من جلسة محاكمة حسين الشحات المحدد لها 18 إبريل الجاري".

أصدر النادي الاهلي بيانًا أمس الثلاثاء بشأن التطورات الجديدة حول أزمة حسين الشحات نجم القلعة الحمراء، ومحمدالشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، حيث طلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم الإفادة بالإجراءات التي قام بهاتجاه مخالفة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، ولجوئه للمحاكم المدنية«يحترم الجميع دورها وقدسيتها» برفعه دعوى قضائية ضد حسين الشحات تحدد للنظر فيها يوم 18 أبريل الجاري.