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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك| صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال زيارة لوفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، على رأسه الدكتور القس أندريه زكي، لفضيلة الإمام الأكبر بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئ فضيلتكم وجميع المسلمين في مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار".

وأضاف: "نعتز بفضيلتكم، ونقدر دوركم الرئيسي في دعم قيم التسامح والعيش المشترك والمواطنة وموقفكم الأصيل في بناء السلام المجتمعي، ونشعر بالراحة والمحبة والتقدير في اللقاءات التي تجمعنا، ونفتخر بعلاقة الصداقة والمحبة التي تربطنا بالأزهر الشريف".

من جانبه، رحب فضيلة الإمام بالدكتور القس أندريه زكي ووفد الطائفة الإنجيليّة، قائلا: “نرحب بكم في رحاب الأزهر الشريف، ونشكركم على مشاعركم الطيبة، ونسعد بهذه الزيارات واللقاءات التي نتبادل فيها التهاني بالأعياد والمناسبات، والتي تؤكد تماسكنا نحن المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد”.

وأضاف: "إلا أن ما يعانيه إخواننا الفلسطينيون في غزة من عدوان غاشم لما يقارب 6 أشهر، يجعلنا نشعر بألم كبير، ألم يختفي معه أي مظاهر للفرح، فقلوبنا تكاد تنفطر بما يحدث للأطفال والنساء والشيوخ والشباب في غزة، وحقيقة مأساة غزة هي مأساة إنسانية تاريخية، ولم أرَ في حياتي وحشية وهمجية أكبر مما يمارسه هذا الكيان المنحل عن كل معاني الإنسانية والأخلاق، في حق إخواننا الأبرياء في قطاع غزة".

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