حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كابوس مخيف ودمار شامل.. نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة".

تخطت كل الخطوط الحمراء وحطمت سجلات الإنسانية في أحلك فصولها وضربت عُرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية، هذا أقل ما يوصف به نصف عام من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ارتكب فيها الاحتلالُ كل أشكال الجرائم وأمعن في التنكيل بسكان غزة.