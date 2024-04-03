الزمالك يوافق على لعب مباراة الأهلي في الدوري المصري بالسعودية

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موافقة مجلس الزمالك في اقامة المباراة في السعوديه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب احمد حسن:"خاص.. مجلس الزمالك يؤكد موافقته على خوض القمة في السعودية خلال ساعات في بيان رسمي".



وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربيةالسعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابة بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعبالأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة أما سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة علىاستاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.