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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 800 مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان المدمر

صدى البلد

أفادت السلطات التايوانية ، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى تسعة أشخاص و50 مفقود وأكثر من 800 مصاب.

ويعتبر هذا أكبر زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما على الأقل، وأصاب أكثر من 800 آخرين، بينما فُقد 50 وهم في طريقهم إلى متنزه وطني.

وبث التلفزيون صورا لمباني تميل بزوايا محفوفة بالمخاطر في مقاطعة هوالين الشرقية الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالقرب من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة ووقع قبالة الشاطئ في حوالي الساعة الثامنة صباحا(00:00 بتوقيت جرينتش).

ووقع الزلزال على عمق 15.5 كيلومترا بينما كان الناس متوجهين إلى أعمالهم ومدارسهم مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي في جنوب اليابان والفلبين تم رفعه لاحقا.

 

وقالت سلطات الإطفاء إنها تقوم بإجلاء بعض المحاصرين في الأنفاق بالقرب من مدينة هوالين ببطء، ومن بينهم ألمانيان.


لكنهم فقدوا الاتصال بخمسين مسافرا كانوا على متن أربع حافلات صغيرة متوجهة إلى فندق في حديقة تاروكو جورج الوطنية، دون تقديم تفاصيل.


وقدرت الحكومة عدد المصابين بـ 821.


وقال الرئيس المنتخب لاي تشينغ-تي، متحدثا خارج أحد المباني المنهارة في هوالين ، أن في الوقت الحالي، الشيء الأكثر أهمية والأولوية القصوى هو إنقاذ الناس.


وقال لاي، الذي من المقرر أن يتولى منصبه الشهر المقبل، للصحفيين، إنه من المتوقع إعادة فتح خط السكك الحديدية المؤدي إلى المنطقة يوم الخميس.

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