علي جمعة: التركة تكون بعد الوفاة.. المورث له حق التصرف بأمواله كيفما يشاء

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال أحد الحاضرين، حول “لو كان الأب عنده ولدان، ولم يوزع تركته، فهل يجوز أن يشترى الابن الميسور من الابن الفقير فيما يريده من التركة؟”.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم، الأربعاء: "لازم الأول نوضح للناس، كلمة تركة دى بتكون بعدما يموت، يغنى مينفعش نقول وزع تركته دى كلمة غلط، فهو نفسه لا يعرف إيه هى التركة، ممكن يعيش ويصرف كل أمواله، ويبقى مفيش عنده تركة".

وأضاف: "الأولاد طمعانين فى الثروة وعمالين يقولوا له وزع علينا تركتك، ده يا وارث من يورثك، هو حر يتصرف فى ملكه كيفما يشاء بعدالة، ده أصل الملك، بس من غير تحيز أو غيظ لأحد على حساب أحد".

برنامج “نور الدين” يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم في حيرة من أمثلة: “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟”، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.