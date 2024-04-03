عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: هناك 36 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك 36 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها الرجل، عدد الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 فقط، مؤكدًا أن الآية القرآنية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ليس بها تحيز".  

وأضاف: "الآية القرآنية تتحدث عن الأخ وأخته؛ لأن هذا الأخ مكلف بالإنفاق على أهله ومكلف بدفع المهر عند الزواج، و الإسلام وضع نظامًا متكاملًا في الأخذ والعطاء".

واستكمل: "الظلم في الميراث حرام واعتداء على حدود الله خاصة للبنات، في بعض الأحيان، يتسلط الوارث الراجل خاصة في الأرض ويظلم إخوته وأولاد عمه، هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر فيها لعن وتهديد بالنار وعقوبة يجب ألا يستهين الإنسان به، فالله لن يبارك له في الدنيا أو الآخرة".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

برنامج نور الدين علي جمعة الحالات التي ترث فيها المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

ترشيحاتنا

أحط الكلب مكان ما أنا عايز.. تفاصيل التحقيقات بواقعة قـ.تل سائق مدينة نصر

الإعلام الإسرائيلي يكشف آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى مع حماس

بعد موافقة الوزراء | أين تذهب حصيلة رسوم التصالح في مخالفات البناء؟

استدعاء والد طالبة جامعية ألقت نفسها من شرفة منزلها في المعصرة

الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل جثامين موظفي المطبخ المركزي إلى معبر رفح

رسميًا.. رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها ما السبب

تعرف على تفاصيل أول مكالمة في التاريخ من الهاتف المحمول

هل تعاود الكهرباء الانقطاع في العيد؟| مصير تخفيف الأحمال بعد انتهاء رمضان

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

فيديو

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ