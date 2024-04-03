علي جمعة: هناك 36 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك 36 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث فيها نظيرها الرجل، عدد الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة 4 فقط، مؤكدًا أن الآية القرآنية (للذكر مثل حظ الأنثيين) ليس بها تحيز".

وأضاف: "الآية القرآنية تتحدث عن الأخ وأخته؛ لأن هذا الأخ مكلف بالإنفاق على أهله ومكلف بدفع المهر عند الزواج، و الإسلام وضع نظامًا متكاملًا في الأخذ والعطاء".

واستكمل: "الظلم في الميراث حرام واعتداء على حدود الله خاصة للبنات، في بعض الأحيان، يتسلط الوارث الراجل خاصة في الأرض ويظلم إخوته وأولاد عمه، هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر فيها لعن وتهديد بالنار وعقوبة يجب ألا يستهين الإنسان به، فالله لن يبارك له في الدنيا أو الآخرة".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.