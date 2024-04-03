فرج عامر يعلق على أداء التحكيم المصري

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء التحكيم المصري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب فرج عامر :"أتمني التحكيم المصري الكروي يحافظ علي مستوي أدائة الافريقي ، ويتساوي مستوي التحكيم المحلي مع الافريقي ، تواجد حكامنا في المحافل التحكيمية الدولية شرف لكل مصري وانتعاش مالي ورياضي وحضاري لكل من يعمل في مجال التحكيم".

ونشر محمد فاروق تصريحات اتحاد الكرة المصري وجاءت كالاتي:مباراتا الأهلي والزمالك في السعودية ستكونان تحت إدارة تحكيمية مصرية 100%".

وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 إبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا للمواجهة المهمة أما سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.