هل يرث الحفيد المتوفى والده قبل جده؟ علي جمعة: الوصية الواجبة حلت هذه المشكلة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين، حول هل يرث الحفيد (المتوفى والده) قبل جده؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "من ناحية النظام الميراثي ليس له شيئا، وهذه مشكلة عالجها العلماء المصريين، واجتمعوا عام ١٩٤٦، على ما يسمى بالوصية الواجبة، وهى تصح أن تكون لوارث بناء على نص القرآن، وحديث لا وصية لوارث ضعيف" .

وأضاف: "الوصية الواجبة توجب على الجد ان يكتب لابناء ابنه المتوفى الثلث، او يعطيهم حق ذكر، او ايهما اقل حتى لا يحصلوا على اكثر من باقى الورثة، وهذا المال للأبناء فقط وليست لزوج المتوفى".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.