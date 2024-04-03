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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الجامعة الأمريكية: 50% منحا للطلاب الجدد المتفوقين دراسيا

الدكتور أحمد دلّال
الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلن الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن قرارات جديدة أتخذتها الجامعة، حيث تم إطلاق حزمة جديدة ومبتكرة من المنح الدراسية والمساعدات المالية التي تُمكّن الطلاب المتميزين والمتفوقين من الالتحاق بجامعتنا وترفع العبء عن كاهل طلابنا الحاليين.  

وقررت الجامعة تخصيص منح بنسبة 50 بالمئة أو أكثر للطلاب الجدد المتفوقين دراسيًا والحاصلين على الدرجات العليا وذلك طوال سنوات دراستهم بالجامعة، بالإضافة إلى ذلك، سنُطلق منحة الإنجاز للسنة الأولى تتراوح من 40 إلى 50 بالمئة من المصروفات للعام الدراسي الأول، وليس هذا فحسب، بل ستوفر الجامعة نحو 800 فرصة للطلاب الجدد للحصول على منح أو جوائز من الجامعة مما يعني إجمالًا أن 70 بالمئة من الطلاب الجدد سيحصلون على نوع من أنواع الدعم المادي.  

واشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلي أن الهدف من تلك المبادرات إتاحة الفرصة للكوادر الطلابية النابهة كي يكون لها مكان في جامعتنا بغض النظر عن إمكاناتهم المادية التي قد لا تسمح لهم بالالتحاق بالجامعة.

كما نستهدف الطلاب الذين يرغبون في السفر للخارج لتلقي التعليم، حيث أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة توفر تعليمًا عالميًا على أرض مصرية وتتيح أيضًا الفرصة للطلاب للتواصل مع العالم الخارجي من خلال شراكات الجامعة مع أكثر من 200 هيئة وجامعة دولية حول العالم في أمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا وأوروبا يستطيع طلابنا السفر إليها والدراسة بها لفصل دراسي أو عام كامل.

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