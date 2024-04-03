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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الحوثيين يؤكد استمرار دعمه لنضال الفلسطينيين

الحوثيين
الحوثيين


 

أكد زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، على أنه منذ بدء معركة طوفان الأقصى اتجه الحوثيين لإسنادها بكل ما يستطيعون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر الحوثي أنهم في الجماعة تأكيدا على هذا الاسناد، فهم يقومون بتطوير قدراتهم بكل قوة.

وأردف بأن القضية الفلسطينية مركزية للأمة لأن الحق فيها واضح جدا ولن تنجح أي مساع للتفريط بها.


أضاف  زعيم جماعة أنصار الله، بأن القضية الفلسطينية مرتبطة بمصير الأمة والشعب الفلسطيني يخوض معركة هذه الأمة.
وتابع :"نقول للشعب الفلسطيني إن اليمنيين لن يألوا جهدا لتقديم المساعدة وثابتون على هذا الموقف".
 

زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي معركة طوفان الأقصى

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