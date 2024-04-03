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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور تامر عاشور وأحمد زاهر.. مدين يجمع أبرز نجوم الفن على الإفطار

حفل السحور
حفل السحور

حرص الملحن مدين، وزوجته الدكتورة ياسمين على دعوة أصدقائهما فى عالم الموسيقى والتمثيل على مائدة الإفطار بمنزلهما.

 

وكان فى مقدمة الحاضرين النجم تامر عاشور، وأبو، وأحمد جمال، وأحمد بتشان، والفنان أحمد زاهر، ليلى زاهر، وهشام جمال ومحمد جمعة، وكل من الموزع توما وأحمد إبراهيم، وأحمد عادل، ووسام عبد المنعم، ومهندس الصوت والمنتج هاني محروس وزوجته عفاف وابنتهما نيكول، و المنتج محمد جابر ومحمد حامد، وإسلام اسماعيل، والشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، وخالد تاج الدين، والمطربة مي فاروق، وخطيبها محمد العمروسي، والإعلامية نور طلعت.

وغنى مدين، بعد الإفطار عدد كبير من الأغاني بمشاركة تامر عاشور، ومي فاروق، وتامر حسين وأحمد إبراهيم، وذلك في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

 

جدير بالذكر أن مدين، قام بلحن أغنية" الكلمة الحلوة" للهضبة عمرو دياب، و "يا حظ" تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" للفنانة مي عمر، وبصوت النجمة أصالة، كما قدم في شهر رمضان 2024 إعلان بصوته لصالح إحدى الشركات العقارية.

احمد ابراهيم أحمد جمال المنتج هانى محروس المطربة مى فاروق النجم تامر عاشور تامر عاشور هاني محروس تامر حسين محمد العمروسي مي فاروق

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