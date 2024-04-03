عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركزًا تكنولوجيًا جديدًا بقلين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة قلين، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح المركز يهدف  إلى استقبال طلبات المواطنين وانجازها من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية"، ليتم تغطية جميع مراكز ومدن المحافظة بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز 5 مراكز أخرى بقرى مركز مطوبس ضمن مشروعات حياة كريمة.

وأشار المحافظ، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تطوير وإنشاء 15 مركزاً تكنولوجياً.

وتابع، أن هناك متابعة مستمرة، وجرى رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.

IMG-20240403-WA0160
IMG-20240403-WA0160
IMG-20240403-WA0159
IMG-20240403-WA0159
IMG-20240403-WA0161
IMG-20240403-WA0161
استقبال طلبات المواطنين الخدمات التكنولوجية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

الجامعة العربية: الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل شريكة معها في العدوان على الفلسطينيين

موضوعات متعلقة

رفع 1100 طن قمامة خلال حملة نظافة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إعداد الهيكل التنظيمى وبطاقات الوصف للمديريات الخدمية

محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك.. تفاصيل

كفر الشيخ .. دورات في مجال الدفاع المدني لأعضاء فرق الجوالة بمراكز الشباب

كفر الشيخ.. رفع التشوينات وتسوية وتمهيد الطرق بمركز بيلا

تحصين 38 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

حفل إفطار جماعي لـ «طلاب من أجل مصر» بجامعة كفر الشيخ| صور

تنقلات محدودة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

هل ليلة القدر 25 رمضان؟ حديث نبوي وإعجاز يحدد موعد الليلة المباركة

6 أيام إجازة.. مفاجأة للموظفين في عيد الفطر المبارك

دعاء ليلة القدر.. احرص عليه في هذه الليالي

تطوير اللوحات المعدنية.. تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور

1747 قطعة في 15 محافظة.. تفاصيل الطرح الرابع للأراضي السكنية| احجز إزاي؟

المباني تنهار والمفقودون بالمئات وقوته تخطت 7 ريختر.. التفاصيل الكاملة لزلزال تايوان المدمر| تسونامي في اليابان وزلزال بالتجارة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ