عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركزًا تكنولوجيًا جديدًا بقلين

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة قلين، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن افتتاح المركز يهدف إلى استقبال طلبات المواطنين وانجازها من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية"، ليتم تغطية جميع مراكز ومدن المحافظة بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز 5 مراكز أخرى بقرى مركز مطوبس ضمن مشروعات حياة كريمة.

وأشار المحافظ، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار حرص المحافظة على توسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تطوير وإنشاء 15 مركزاً تكنولوجياً.

وتابع، أن هناك متابعة مستمرة، وجرى رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.

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