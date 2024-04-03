البنك المركزي العراقي: انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 6.3% في عام 2023

قال البنك المركزي العراقي في بيان له إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي الائتمان النقدي شهدت انخفاضاً حيث وصلت نسبتها إلى 6.3% خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022 البالغة 7.2%، بينما في عام 2021 سجلت 8.8%، وأما في عام 2020 فقد بلغت 8.9%.

هذا وأضاف البيان أن القروض المتعثرة إلى إجمالي الودائع لسنة 2023 سجلت نسبةً قدرها 3.2% مقارنة مع الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ سجلت في 2022 ما يساوي 3.4%، بينما وصلت في عام 2021 إلى 4.9% بينما كانت 5.2% في عام 2020.

هذا وأكد البنك المركزي العراقي أن هذه النسبة تعد مؤشراً على كفاءة القطاع المصرفي العراقي في سعيه لتطوير منتجاته واتباع وسائل جديدة وأنظمة متطورة في منح الائتمان وتقليل مخاطر التعثر طبقاً للسياقات المتّبَعة عالمياً.