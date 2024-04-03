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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نأمل أن نلتقي الأسبوع المقبل بالوفد الإسرائيلي لمناقشة قضية رفح

جون كيربي
جون كيربي

علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، على المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن عملية اجتياح رفح.

وقال كيربي في تصريحات إن الإدارة الأمريكية "نأمل عقد لقاء مع الوفد الإسرائيلي بشأن قضية رفح في البيت الأبيض الأسبوع المقبل".

وأكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أرجأ رحلته إلى السعودية بسبب عدم تعافيه من كسر في ضلعه.

وكان من المقرر أن يغادر سوليفان ومسؤولون كبار آخرون في إدارة بايدن إلى جدة مساء الأربعاء، وكان من المتوقع أن يجتمعوا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد البيت الأبيض في وقت لاحق تأجيل الرحلة، مضيفا أن سوليفان تعرض لحادث بسيط أدى إلى كسر في أحد أضلاعه.

مجلس الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض جون كيربي الولايات المتحدة وإسرائيل عملية اجتياح رفح الوفد الإسرائيلي

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