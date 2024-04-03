مؤشر مديري المشتريات القطري ينخفض في مارس إلى 50.6 نقطة

انخفض مؤشر مديري المشتريات القطري في شهر مارس الماضي إلى 50.6 نقطة من 51 نقطة في فبراير الذي سبقه.

وسجَّلت مكونات المؤشر الثلاث الكبرى "الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف"، قراءات أعلى من 50.0 نقطة الشهر الماضي وفق بيان لمركزي قطر للمال.

وأشار التقرير الى استمرار نمو الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة.

وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة، بينما انخفض معدَّل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، ما ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع.