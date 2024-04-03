عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 57 نقطة

صدى البلد

تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض إلى مستويات 57 نقطة في مارس الماضي من 57.2 نقطة في فبراير الماضي، ولكنه استمر فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وشهد النشاط التجاري في السعودية توسعاً بأكبر وتيرة خلال 6 أشهر، الأمر الذي أدى إلى تسارع نمو المشتريات، وجولة أخرى من تعيين الموظفين.

رئيس COP28: أدعو قطاع الطاقة لدعم النمو الاقتصادي المستدام مع العمل المناخي الفعال

"المركزي" الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 4.2 % في 2024


وازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة بشكل حاد، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي، وشهد عددا من الشركات ارتفاعاً في حجم الأعمال الجديدة بـ 3 أضعاف عدد الشركات التي سجلت تراجعاً.

وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، إذ كانت التوقعات للـ 12 شهراً القادمة هي الأقوى منذ نوفمبر، ونتيجة لذلك قامت هذه الشركات بتعيين موظفين جدد للمساعدة في أعباء العمل.

السعودية النشاط التجاري بنك الرياض حجم الأعمال تراجع مؤشر مؤشر مديري المشتريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ترشيحاتنا

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

العرافة بسمة وهبة| إبراهيم سعيد يشتبك مع محمد صلاح ورضا عبدالعال.. تفاصيل

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

تصاعد التوتر في جنوب لبنان.. تحذيرات قوية من اليونيفيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ