بعد مقتل عاملي الإغاثة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

استدعت بولندا، اليوم الأربعاء، السفير الإسرائيلي لدى البلاد، على خلفية مقتل عاملي الإغاثة في غزة.

فيما علق سفير إسرائيل لدى بولندا ياكوف ليفني عبر منشور على منصة إكس على الوضع قائلًا إن "اليمين واليسار المتطرف" في بولندا يتهمون إسرائيل بالقتل المتعمد، مضيفًا أن "معاداة السامية ستظل دائمًا معادية للسامية"، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من موظفي المطبخ الدولي في غزة، من بينهم مواطن بولندي، ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تسببت في "غضب مفهوم" وتوتر في العلاقات.

وأضاف توسك "رئيس الوزراء نتنياهو، والسفير ليفني، أظهرت الغالبية العظمى من البولنديين تضامنهم الكامل مع إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر، لكن اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب حقا. الهجوم المأساوي على المتطوعين ورد فعل (نتنياهو) يثير غضبا مفهوما".