عاجل
أخبار السيارات| دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه.. خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة؟ خبير أسواق مال: التباين يسيطر على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم علاقة المسلمين مع الديمقراطيين هي الأسوأ.. تفاصيل أزمة الطبيب الفلسطيني الذي ترك اجتماع الرئيس الأمريكي| رسائل قاسية بوجه بايدن عضو غرفة الصناعات الكيماوية: تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة تحتاج لجهود مشتركة محافظ بورسعيد يزور أسر حادث كلية العلوم ويقدم خالص التعازي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار. 
 

حيث وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين  خلال شهر رمضان الكريم.

نظمت لجنة المرور على المطاعم  والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين  والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين و المرافق  حملات تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح، أسفرت اللجنة عن توجيه عدد( 4) انذارات متنوعة ما بين  (مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة )  وذلك بالإضافة إلى تحرير ( 4 ) محاضر ما بين (مخالفات لعدم النظافة – عدم استكمال الشهادات الصحية  وعدم الاعلان عن الاسعار ) كما تم  إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشدد محافظ مطروح على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية  الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية ، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

1000108352
1000108352
1000108353
1000108353
هشام امنة التنمية المحلية محافظة مطروح الرقابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

موضوعات متعلقة

تنفيذ الخطة الاستثمارية.. التنمية المحلية تتابع خطة تجميل الميادين وتحسين البيئة بأسيوط

ترشيحاتنا

جالانت: الحرب مع حزب الله صعبة على إسرائيل ولكنها كارثة على لبنان

دعاء ليلة القدر للشيخ الشعراوي.. اغتنمه حتى نهاية العشر الأواخر

⁧⁨شاهد.. حسن نصر الله يظهر على الجبهة في جنوب لبنان

عبدالله الرحبي: حل الصراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة

الجامعة العربية تحذر من عواقب تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

قطر تكشف نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشرة سمراء وشعر أسود.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها الأخير |شاهد

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ