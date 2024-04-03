التنمية المحلية تتابع جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة مطروح في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.



حيث وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف أعمال التفتيش والمرور على المطاعم والمحلات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

نظمت لجنة المرور على المطاعم والمحال التجارية بمحافظة مطروح، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين و المرافق حملات تفتيشية على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح، أسفرت اللجنة عن توجيه عدد( 4) انذارات متنوعة ما بين (مخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم وجود شهادات القيد وعقود عمل وترخيص مزاولة المهنة ) وذلك بالإضافة إلى تحرير ( 4 ) محاضر ما بين (مخالفات لعدم النظافة – عدم استكمال الشهادات الصحية وعدم الاعلان عن الاسعار ) كما تم إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشدد محافظ مطروح على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية. والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية ، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

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