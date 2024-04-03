بيان عاجل من شرطة الاحتلال بشأن المظاهرات المناهضة لـ نتنياهو

أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بيانًا على خلفية سلوك المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت شرطة الاحتلال إن نتنياهو وعائلته لم يتعرضوا لأي خطر على الإطلاق خلال المظاهرة، منتقدًا سلوك المتظاهرين واصفًا إياه بأنه تجاوز يؤثر على حرية التعبير.

وانطلقت أمس الثلاثاء مسيرة إسرائيلية يقودها عائلات الرهائن من أمام الكنيست، متوجهة إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وانقسم المتظاهرون إلى اتجاهات متعددة في جميع أنحاء حي رحافيا بالقدس المحتلة للوصول إلى المنزل ومقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولم تنجح جهود الشرطة الإسرائيلية في إقامة حواجز من أجل توجيه المسيرة الاحتجاجية ووقفها.