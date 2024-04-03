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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة في حكم مصر سائلا المولى -عز وجل- أن يسدد خطاه لما فيه خيرا للبلاد.


قال نقيب الإعلاميين إن الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة التي ترسخت قواعدها منذ توليه المسئولية.


أكد نقيب الإعلاميين أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة جديدة لمصر في عهد الجمهورية الحديثة التي قوامها التنمية والبناء وجني ثمار السنوات الماضية بعد تجاوز كل التحديات التي واجهت الدولة المصرية بفضل تكاتف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة.


وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن خطاب الرئيس السيسي للشعب المصري كان شاملا وواضحا لمستقبل الدولة المصرية، ومن أهمها تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.


وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لنبدأ معا عهدا جديدا نحقق فيه ما هو أفضل لوطننا الأبي

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