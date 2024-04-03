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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان الأمهات المثاليات.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثالية على مستوى المحافظة منهم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وأسر الأمهات المثاليات.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذا التكريم بمنزلة  تقدير رمزي للأمهات المثاليات، كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.


والأمهات المثاليات المكرمات بالترتيب حسب المراكز الـ 11 على مستوى المحافظة" حميدة عبد الحميد محمد أبو سعدة ، إدارة بيلا، الأولى، وفاء أحمد محمد علي، إدارة كفر الشيخ ، الثانية، عبير عبد السلام محمد عطاالله، إدارة دسوق، الثالثة، مريم محمود إبراهيم، إدارة فوة ، الرابعة، خديجة عبد المقصود عيد عمر، إدارة كفر الشيخ، الخامسة، فريال عبد الله السيد مرسي، إدارة بيلا، السادسة، سناء عبد الرحمن أحمد، إدارة فوة، السابعة، منى أحمد حسين أبو الروس، إدارة فوة، الثامنة، وفاء يوسف ابو المكارم شافع، إدارة فوة، التاسعة ، رضا فتحي فهمي أبو النجا، إدارة فوة العاشرة، محاسن عزت أبو المكارم ، إدارة بلطيم".

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الأم المثالية الثانية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على مستوى الجمهورية كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ

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