لم يرحم توسلاتها.. القصة الكاملة لخطف طفـ لة والاعتداء عليها بالإسكندرية

لم يرحم توسلاتها وتخلى عن إنسانيته وتعدى على طفـ لة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات بعد خطفها بإحدى مناطق المنشية وسط محافظة الإسكندرية.

بدأت القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد ببلاغ، من والدة المجني عليها بقيام المتهم بخطف ابنتها، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم، وهو عامل ستورجي، وصاحب سايبر، بخطف الطفلة المجني عليها 8 سنوات بالتحايل، بأن استدرجها إلى المحل خاصته سايبر بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الالي والدراجة الهوائية مستغلا صغر سنها، مباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوي وتعدى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي توصلت إلى صحة الواقعة وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام عامل ستورجي، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، وذلك بسبب إدانة المتهم بخطف طفلة بالتحايل والتعدي عليها.