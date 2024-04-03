عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور نجوم الفن.. عزاء والد الملحن محمد يحيى|صور

صدى البلد

اقيم اليوم عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة بالتجمع بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني رمزي، نصر محروس، عزيز الشافعي وغيرهم.

وأعلن الملحن محمد يحيى وفاة والده منذ قليل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد المجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم الدعاء.

ويتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ .

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت .


وتعاون الملحن محمد يحيى مع إليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .


وكانت آخر أغانى محمد يحيي مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها.

عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
عزاء والد الملحن محمد يحيي
الملحن محمد يحيى اللبنانية ماغي بو غصن المسلسل اللبناني اللهجة المصرية بحضور نجوم الفن النجمة إليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

توقف خدمة واتساب في مصر بسبب عطل مفاجئ

هجوم من جماهير ليفربول ضد مهاجم الفريق ويطالبون ببيعه

ترشيحاتنا

لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

تصاعد التوتر في جنوب لبنان.. تحذيرات قوية من اليونيفيل

علامات ليلة القدر الصحيحة.. إليك أبرز أماراتها

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.. عبداللهيان يوجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء قطر ينتقد نتنياهو: لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

طبيب يحذر من تخفيف الملابس في هذا الطقس

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ