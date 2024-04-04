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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عرض لفنون الطهي بمهرجان «دبي للمأكولات 2024».. 19 أبريل

صدى البلد

تنطلق الدورة الـ 11 من "مهرجان دبي للمأكولات 2024 " يوم 19 أبريل الجاري ويستمر حتى 12 مايو المقبل ويقدم لسكان دبي وزوارها برنامجاً مميزاً من الأنشطة وقوائم الطعام الخاصة والفعاليات والمسابقات والعروض الترويجية وأشكال التميز والإبداع في فنون الطهي والنكهات التي تعكس المشهد الرائع لعالم المأكولات في دبي.

ويقدم المهرجان مجموعة من الفعالياتالمتميزة من دوراته السابقة مثل "أسبوع دبي للمطاعم" و"رحلة في عالم المذاقات" و"كانتين الشاطئ برعاية اتصالات" و"طبق بـ 10 دراهم" إضافة إلى فعاليات جديدة وهي "إبداعات الشيف" والدورة الأولى من "المبتكرون الطهاة" برعاية "غولت آند ميلو".

ويتضمن "أسبوع دبي للمطاعم"- الذي يعد بمثابة عرض لفنون الطهي وتنوع المأكولات وأصالتها في دبي- قوائم طعام مختارة بعناية لأكثر من 50 مطعماً من أشهر المطاعم في المدينة والمتاحة بأسعار مميزة.

العروض الترويجية المأكولات المطاعم مهرجان دبي

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