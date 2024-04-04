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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.5 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال يناير

صدى البلد

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» لنحو 1.512 تريليون درهم خلال يناير الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي امس، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 24.4% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 1.215 تريليون درهم منفذة خلال يناير 2023.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال يناير 2024 بواقع 973.6 مليار درهم تحويلات بين البنوك و538.9 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ونظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

إحصائيات مصرف الإمارات الامارات المركزي العمليات المصرفية القطاع المصرفي بنوك الامارات تحويلات

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