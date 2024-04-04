كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنظم منتدى القطاع الخاص

تنظم كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبالتزامن مع الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، منتدى القطاع الخاص السنوي الذي سيعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2024 بحضور 2000 مشارك من 80 دولة، وأكثر من 15 جلسة وورشة عمل لتوقيع أكثر من 55 من مذكرات التفاهم والاتفاقيات.



وأوضحت المجموعة أن الهدف الرئيسي للمنتدى يتمثل في دعم الأعمال وتوفير منصة فريدة للتواصل وإقامة علاقات تجارية وشراكات مع الممثلين الرئيسيين وأصحاب المصلحة من مجتمع الأعمال، من أجل تبادل الخبرات ذات الصلة وأفضل الممارسات في الاستثمار والتجارة التي تقدمها الدول الأعضاء من خلال الترويج لمشاريعها أمام المستثمرين المحتملين.

وسيسلط المؤتمر الضوء على أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة في مجالات الاستثمار والتجارة والتأمين، إضافةً إلى الاستفادة من خبرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز استثمارات القطاع الخاص والتجارة عبر الحدود.

وسيعمل المنتدى على ربط مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء من خلال فرص التواصل والاجتماعات الموازية بين الشركات، وسيتضمن المنتدى حفل توزيع جوائز القادة في التجارة والتأمين والاستثمار.