المركزي السعودي: 70% حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة "الأفراد" -أحد مؤشرات برنامج تطوير القطاع المالي- نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023م، مقارنةً بنسبة 62% المسجلة في العام 2022م.

ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2023م، حيث سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليار عملية مقارنة بـ8.7 مليارات عملية للعام 2022م.

وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".