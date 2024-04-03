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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعجاز.. نائب: الرئيس السيسي حقق المشروعات التنموية القومية الكبري

صدى البلد

هنأ النائب اللواء عبد المنعم إمام  عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلي للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً أن خطاب الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستورية، بمثابة إعلان عن الجمهورية الجديدة.

 

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية رئاسية ثالثة ليبداً اليوم الأربعاء فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات يوماً تاريخياً يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة مصرنا الحبيبة الغالية.


وأكد عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من المشروعات التنموية القومية الكبري والتي يمكن أن توصف بأنها إعجاز، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد لأول مرة في الثامن من يونيو 2014، حرص علي القضاء على الفوضى والإرهاب، وإعادة الاستقرار والأمن، وتمكن الرئيس العبور بمصر إلى بر الأمان بالتخلص من كافة الأزمات ومواجهة التحديات التي كانت تعانى منها الدولة في فترة حكم قوي الشر والظلام، ثم تلاها رؤيته المستقبلية للأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تشمل الاقتصادية والسياسية والتنموية وأيضا الملف الأبرز وهو السياسية المصرية الخارجية، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الأزمات في وقت قياسي 10 سنوات لم تشهده تاريخ الدول من قبل.


واختتم النائب عبد المنعم إمام، بيانه بالتأكيد علي أن المشهد الحضاري الرائع  والتي شهدته العاصمة الإدارية الجديدة أثناء أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي، يأتي تأكيداً على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

عبد المنعم إمام الشيوخ مجلس مجلس النواب الإدارية الجديدة الرئيس السيسي

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