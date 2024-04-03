عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدكتور علي عبده وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

الدكتور علي عبده
الدكتور علي عبده وكيلاً للدراسات العليا والبحوث

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور علي عبده محمد علي، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الدكتور علي عبده وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

تدرج  وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1996م بتقدير: جيد جدًّا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، بدأ مشواره العلمي وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في الفقه المقارن عام2001م بتقدير عام: ممتاز من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعين مدرسًا مساعدًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن عام 2005م بمرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعين مدرسًا بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، ونقل بعد ذلك إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، ثم إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد في 2012م ، ثم حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية أكاديمية في عام 2019م.

«العواري»: على كل مسلم أن يستقبل ليلة القدر بقلب سليم وطاعة خالصة لله

مفتي الجمهورية: زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة

أعير للعمل بجامعة الملك خالد في كلية الشريعة عام 2012م، وشارك في تدريب أفراد الأمن العام بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية بدورة في المرافعات الشرعية، ودورة في حقوق الإنسان، كما شارك في دورات تدريبة عديدة وشارك في لجان علمية، منها: لجنة الخطط والمناهج لموضوعات الأنظمة بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ولجنة معالجة الجداول بكلية الشريعة، ولجنة اختبار المتقدمين للدراسات العليا تخصص الأنظمة بكلية الشريعة، ولجنة إنشاء برنامج الأنظمة بكلية الشريعة، ولجنة دراسة موضوعات (الماجستير والدكتوراه) بقسم الفقه بكلية الشريعة، ولجنة إنشاء برنامج الأنظمة، كما شارك في اعتماد برنامج الماجستير والدكتوراه  من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وشارك ببحوث محكمة ومنشورة في مجلات متنوعة في جامعة الأزهر وجامعة المنصورة، وأشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل مصر وخارجها.

كما حكم العديد من أبحاث الترقية لدجة أستاذ مساعد وأستاذ في مصر وخارجها في المجلات العلمية المنشورة.

كما شارك وكيل الكلية الجديد في العديد من المؤتمرات الدولية، منها: المؤتمر السعودي الأول للنشر العلمي والمنعقد في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ومؤتمر مبادرات البحث والتطوير وأثرها في رفع جودة وكفاءة وفاعلية البحث العلمي في الجامعات السعودية والمساهمة في التنمية الاقتصادية 2019م ، والمؤتمر العلمي الدولي الخامس لمواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية والمنعقد في كلية الشريعة والقانون بطنطا ، والمؤتمر العلمي الأول لكلية أصول الدين بالمنصورة بعنوان التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء العالمية .

جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر الدكتور علي عبده كلية الدراسات الإسلامية والعربية ضمان الجودة والاعتماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مفاجأة.. نجم الأهلي يُقرّر تجديد تعاقده مع النادي ويُعلق ملف الاحتراف

هجوم من جماهير ليفربول ضد مهاجم الفريق ويطالبون ببيعه

موضوعات متعلقة

«العواري»: على كل مسلم أن يستقبل ليلة القدر بقلب سليم وطاعة خالصة لله

مفتي الجمهورية: زيارة الأضرحة وأولياء الله الصالحين مشروعة ومحببة

شيخ الأزهر لرئيس البرلمان العربي: التشتت والضَّعف الذي أصاب أمتنا العربية أفقدها توازنها

شيخ الأزهر خلال استقباله وفد الإنجيلية للتهنئة بالعيد: غزة مأساة إنسانية تاريخية

لا تقنط من رحمة الله.. ملتقى الظهر بالجامع الأزهر يبين فضل الاستغفار

ليس كما يفهمه الكثيرون.. شيخ الأزهر يوضح معنى "الضار النافع"

حسم الجدل حول زكاة الفطر.. اعرف قيمتها وآخر موعد لإخراجها

مبطلات الصوم في رمضان.. أسباب للرجال وأخرى للنساء

ترشيحاتنا

هاتريك فودين| مانشستر سيتي يسحق أستون فيلا برباعية في الدوري الإنجليزي

4 قرارات جديدة من الحكومة.. تعرف على التفاصيل

بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية.. هذا موقف التعديل الوزاري| تفاصيل

بعد الهجوم الإسرائيلي.. إجراء عاجل من منظمة المطبخ العالمي بشأن المساعدات لغزة

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

ليلة القدر 25 أم 27 رمضان.. علي جمعة يكشف أصح الروايات فيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش فساتين عادية.. مي عمر بإطلالات تثير الجدل في رمضان

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

فيديو

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ