أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور علي عبده محمد علي، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الدكتور علي عبده وكيلاً للدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة

تدرج وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري حتى حصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1996م بتقدير: جيد جدًّا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، بدأ مشواره العلمي وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في الفقه المقارن عام2001م بتقدير عام: ممتاز من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعين مدرسًا مساعدًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن عام 2005م بمرتبة الشرف الأولى من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعين مدرسًا بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، ونقل بعد ذلك إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، ثم إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، ورقي إلى درجة أستاذ مساعد في 2012م ، ثم حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية أكاديمية في عام 2019م.

أعير للعمل بجامعة الملك خالد في كلية الشريعة عام 2012م، وشارك في تدريب أفراد الأمن العام بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية بدورة في المرافعات الشرعية، ودورة في حقوق الإنسان، كما شارك في دورات تدريبة عديدة وشارك في لجان علمية، منها: لجنة الخطط والمناهج لموضوعات الأنظمة بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ولجنة معالجة الجداول بكلية الشريعة، ولجنة اختبار المتقدمين للدراسات العليا تخصص الأنظمة بكلية الشريعة، ولجنة إنشاء برنامج الأنظمة بكلية الشريعة، ولجنة دراسة موضوعات (الماجستير والدكتوراه) بقسم الفقه بكلية الشريعة، ولجنة إنشاء برنامج الأنظمة، كما شارك في اعتماد برنامج الماجستير والدكتوراه من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وشارك ببحوث محكمة ومنشورة في مجلات متنوعة في جامعة الأزهر وجامعة المنصورة، وأشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) داخل مصر وخارجها.

كما حكم العديد من أبحاث الترقية لدجة أستاذ مساعد وأستاذ في مصر وخارجها في المجلات العلمية المنشورة.

كما شارك وكيل الكلية الجديد في العديد من المؤتمرات الدولية، منها: المؤتمر السعودي الأول للنشر العلمي والمنعقد في جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ومؤتمر مبادرات البحث والتطوير وأثرها في رفع جودة وكفاءة وفاعلية البحث العلمي في الجامعات السعودية والمساهمة في التنمية الاقتصادية 2019م ، والمؤتمر العلمي الدولي الخامس لمواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية والمنعقد في كلية الشريعة والقانون بطنطا ، والمؤتمر العلمي الأول لكلية أصول الدين بالمنصورة بعنوان التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء العالمية .