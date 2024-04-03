فاتن الشيخ: حسن الصباح كان شايف الناس مبتفهمش ويستخدم العلم في الشر

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامية، إن جماعة الحشاشين انتهت سنة 654 هجريًا على يد هولاكو.



وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "المصادر في بلاد فارس ودولة السلاجقة ومصادر العصر العباسي الثاني ليس فيها لفظ الحشاشين مثل عصر المماليك.



وتابعت: "المصريون قفشوا الحشاشين وما يفعلونه عملوا عليهم كماشة، وحسن الصباح لم يكن إنسانًا ساذجًا ده كان عالمًا يستخدم العلم في الشر، لو عمل المجهود ده في الخير كان له شأن آخر".



واستكمل: "حسن الصباح كان يرى أن كل الناس لا تفهم وهو من سيقود العالم للخلاص".