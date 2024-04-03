تعريف المنشأة الغذائية حسب مشروع القانون الجديد

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، الاربعاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وناقش الاجتماع المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وقال النائب شحاته ابو زيد، إن قانون المنشآت الغذائية وضع تعريف المنشأة الغذائية بما فيها السيارات المتنقلة.

وعرف مشروع القانون المنشأة الغذائية بأنها:" أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء، أو إنتاجه، أو تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسعته، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، ويشمل هذا المنشآت الثابتة أو المتحركة، التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل مجازر الحيوانات المجترة والدواجن".