فاتن الشيخ: حسن الصباح كان يقتل أي شخص لديه فكرًا

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين كان عالمًا ماهرًا في الفلك والرياضيات والتنجيم.

وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "بلاد فارس أساس على التنجيم، ومسلسل الحشاشين أشار إلى ذلك بالحروف النورانية والأرقام لأنها حقيقة".

وتابعت: "المسلسل أشار إلى ذلك في طفولة حسن الصباح عندما كان يكتب الأرقام الخماسية والسداسية المرتبطة بعلم التنجيم الذي خرج من بلاد فارس".

واستكملت: "حسن الصباح ليس فقط شخص لديه فكرة أو مريض نفسي يريد السيطرة، كل المسلمين من السنة والشيعة تبرؤوا من حسن الصباح في كل كتب التاريخ".

وأردفت: "كان يقتل أي حد لديه فكرا أو سيقول للناس إن الدين خير وعمار، أي حاجة نور حسن الصباح يخلص منها".