سيارة القمر.. شاهد أول شاحنة لرواد الفضاء من ناسا

كشفت وكالة الفضاء عن الشركات المختارة لتطوير "سيارة القمر" في إطار برنامج أرتيمس خلال مؤتمر صحفي مهم عُقد أمس.

الهدف من مركبة القمر لبرنامج أرتيمس

سيارة القمر، المعروفة بالإسم الرسمي "شاحنة التضاريس القمرية"، تعتبر أحد العناصر الرئيسية في برنامج أرتيمس.

وتهدف الوكالة إلى استخدام هذه المركبة لمساعدة رواد الفضاء في استكشاف مناطق القمر الجديدة، بما في ذلك القطب الجنوبي الذي يُعتقد أنه يحتوي على موارد مهمة مثل المياه الجليدية.

مواصفات سيارة التضاريس القمرية (LTV)

- تصميم غير مضغوط: يتطلب استخدام المركبة ارتداء بدلات فضائية خلال القيادة على سطح القمر.

- ذكاء صناعي: تم تصميم المركبة لتكون ذكية بما يكفي للقيام بمهامها بدون وجود رواد على متنها، مما يسمح بمواصلة البحوث والأنشطة العلمية في الفترات التي لا تكون فيها هناك بعثات مأهولة.

ويُعد هذا الإعلان خطوة هامة في تطوير تقنيات الاستكشاف الفضائي وتوسيع الإمكانيات لاستكشاف القمر والفضاء الخارجي بشكل عام.

ومن المتوقع أن يسهم إطلاق مركبة التضاريس القمرية في تحقيق أهداف برنامج أرتيمس بنجاح وتمكين رواد الفضاء من العمل بشكل فعال على سطح القمر.

باختيار الشركات المختارة لتطوير مركبة القمر، تؤكد وكالة الفضاء على التزامها بالاستكشاف الفضائي وتطوير التكنولوجيا الفضائية لتحقيق أهدافها الطموحة في استكشاف القمر وما بعده.

وتظهر هذه الخطوة الجديدة أن الإنسان مستعد للانطلاق إلى المجهول واستكشاف أفق جديد في عالم الفضاء.