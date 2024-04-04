القاهرة 31 درجة.. الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة بكافة الأنحاء

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عى كافة أنحاء البلاد يصاحبه تحذيرات من وجود نشاط للشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، لطيف خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، على مختلف المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة