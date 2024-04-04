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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد أسامة: أوباما رفض استبداله أمام فيوتشر.. ويعود للتدريبات بعد 10 أيام بواقي الرأس

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن موقف يوسف إبراهيم أوباما، بعد الجراحة التي خضع لها، على خلفية إصابته بكسر في الفك، خلال مباراة مودرن فيوتشر الماضية.


قال محمد أسامة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر فضائية الزمالك، تعرض أوباما لسكر في الفك، وكان يرغب في استكمال مباراة مودرن فيوتشر رافضًا فكرة استبداله، ما رفضته تمامًا حفاظًا على حالة اللاعب.


وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أوباما يشعر بالحزن نتيجة غيابه عن مباريات فريقه، إلا أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا خلال الساعات الماضية.


وأكد محمد أسامة على عودة أوباما لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام من الآن، على أن يخوض تدريبات الكرة مرتديًا واقي الرأس لتفادي الاحتكاك القوي مع أي من زملائه خلال التدريبات.

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