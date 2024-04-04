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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاتن الشيخ: مسلسل الحشاشين لم يقدم شيئًا من الخيال وجمع شتات تلك الفترة

الدكتورة فاتن الشيخ،
الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن الناقد الذي يقول إن مسلسل "الحشاشين" من وحي التاريخ هو لم يدرس التاريخ، لكنه مُلم وكل علم له أصوله ومصطلحاته ومفرداته.


وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "الناقد أو المفكر والأديب اللي حابب العمل ويرى أن المسلسل يتعرض لهجوم فيرد ويعطي إيحائًا بأنه أكثر هجومًا رغم أن نيته الدفاع عن العمل".


وتابعت: "دفاع النقاد هنا لا يستند إلى العلم، بل دفاع بالعاطفة هو مش مؤرخ الفن حاجة والميديا حاجة والتاريخ حاجة، لا تسيء للعمل وأنت في نيتك الدفاع عنه".


واستكملت: "مسلسل الحشاشين عمل جميل لكن الكمال لله، المسلسل لم يحذف خليفة أو حاكم بالعكس، الكاتب جمع شتاتًا تاريخيًا".


وأشارت إلى أن مسلسل الحشاشين التزم بالسردية التاريخية، والمؤلف أدخل عليه الفن ومن حق المؤلف أن يركز على ما يريد بشرط أن يكون صحيحًا وهذا أمر طبيعي.

فاتن الشيخ مسلسل الحشاشين التاريخ الإسلامي العاطفة محمد الباز

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