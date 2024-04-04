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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في إطلاق النيران بين بلطجية بزعامة موظف بحي الهرم

صدى البلد

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين طرفين من البلطجية يتزعم أحدهم موظف بحي الهرم بغرض الانتقام من الاخرين تعدوا عليه أثناء تحرير مخالفات ضدهم ما أسفر عن إصابة ٣ منهم بطلقات نارية. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابين. 

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بوجود مشاجرة بسلاح ناري نتج عنها إصابة 3 بشارع أورمان اسفلت بالهرم بسبب خلافات بين طرفين استعان كلا منهم بأنصاره ونشبت مشاجرة بينهم.

انتقل إلى مكان البلاغ ضباط مباحث القسم وتبين أن المشاجرة بين موظف في حي الهرم ومجموعة من البلطجية اعتدوا عليه أثناء تحريره بعض المخالفات فاستعان بمجموعة من البلطجية ونشبت مشاجرة بين الطرفين ونتج عنها إصابة 3 بطلق ناري

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