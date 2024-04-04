تفاصيل مران الزمالك استعدادا لمباراة فيوتشر

كشف الإعلامي امير هشام تفاصيل مران الزمالك استعداد لمباراة فيوتشر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام : ◾جلسة لـ جوزيه جوميز مع اللاعبين قبل المران ،وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني تدريجيًا .

وتابع : تدريبات تأهيلية متنوعة ثم تأهيلية خفيفة بالكرة،ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص لـ ناصر ماهر.



وأضاف : خاض ناصر الفقرة التأهيلية ثم جلسة استشفائية بالجيم،وتدريبات تأهيلية خاصة لـ ناصر منسي بسبب آلام في المعدة.

واختتم : حرص أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة علي حضور المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأمس، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.