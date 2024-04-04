جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد

يبحث العديد من عشاق كرة القدم علي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024ن وخاصة وسط صراع قوى بين النرويجي إيرلينج هالاند والمصري محمد صلاح، ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

حقق صلاح لقب هداف البريمييرليج 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل إيرلينج على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفًا.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند المرشح للحفاظ على لقبه، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول,

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024: فودين يتخطى ساكا وبالمبر بهاتريك في أستون فيلا

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب