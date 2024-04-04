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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد

صدى البلد

يبحث العديد من عشاق كرة القدم علي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024ن وخاصة وسط صراع قوى بين النرويجي إيرلينج هالاند والمصري محمد صلاح، ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

حقق صلاح لقب هداف البريمييرليج 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونج مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل إيرلينج على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفًا.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند المرشح للحفاظ على لقبه، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول,

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023-2024: فودين يتخطى ساكا وبالمبر بهاتريك في أستون فيلا

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

 

الترتيب

اللاعبعدد الأهداف

1

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 18

2

أولي واتكينز - أستون فيلا16

2

محمد صلاح - ليفربول16

2

دومينيك سولانكي- بورنموث16

5

سون هيونج مين - توتنهام16

5

 جارود بوين - وست هام 15

5

ألكساندر إيساك - نيوكاسل15

8

فيل فودين - مانشستر سيتي14

9

بوكايو ساكا - آرسنال13

9

كول بالمر - تشيلسي13
11كريس وود - نوتنجهام فورست11
12داروين نونيز - ليفربول10
12ريتشارليسون - توتنهام10
12هوانج هى تشان - وولفرهامبتون10
15أنتوني جوردون - نيوكاسل9
15ديوجو جوتا - ليفربول9
15دوجلاس لويز - أستون فيلا9
15إليجاه أديبايو - لوتون تاون9
15 ماتيوس كونها - وولفرهامبتون9
15نيكولاس جاكسون - تشيلسي9

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