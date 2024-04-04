عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اشتعال المنافسة.. رينو وفولفو تتعاونان على ابتكار شاحنة Flexis الكهربائية

رينو وفولفو
رينو وفولفو

سوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 في المئة سنويًا حتى عام 2030. 

 

تعاون بين رينو وفولفو 

وللاستفادة من هذه الفرصة، انضمت رينو ومجموعة فولفو، الشركة السويدية المصنعة للشاحنات (المختلفة عن الشركة المملوكة لجيلي التي تحمل نفس الاسم)، إلى شركة الشحن الفرنسية CMA CGM Group لتأسيس Flexis، والتي يقولون إنها ستحول تمامًا صناعة الشاحنات.

ستبدأ الشركة الجديدة بتجميع المركبات في مصنع رينو في ساندوفيل بفرنسا، وستكون الشاحنات قابلة للتعديل بشكل كبير، وتستند إلى منصة لوحة تزلج كهربائية بالكامل.

سيسمح ذلك لشركة Flexis بتصنيع شاحنات مخصصة تساعد على تحسين كفاءة شركات التوصيل. 

أوضح رينو رئيس التنفيذي «لوكا دي ميو» لمجلة أوتوكار أن هذا أمر كبير في مجال المركبات التجارية، حيث يؤدي كل 30 ثانية يمكن لشركة لوجستية توفيرها خلال التسليمات إلى زيادة الربحية بنسبة 1 في المئة.

لمساعدة في تقليل الوقت اللازم للتسليمات، ستحتوي الشاحنات على نقاط دخول منخفضة، لتسهيل الصعود والنزول منها بشكل أسرع. 

كما ستحتوي على ممر إلى الحجرة الخلفية، بحيث لا يضطر السائقون إلى المشي حول المركبة للوصول إلى الخلف.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر منصة البرمجيات Flexis، التي تدمج قدرات التعلم بشأن مسارات شركات اللوجستيات وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل فترات الشحن، تبسيط عملية تدريب السائقين الجدد. 

وهذا مهم بشكل خاص، خاصة مع العلم بأن السائقين في الصناعة يميلون إلى تغيير وظائفهم كل 12 إلى 18 شهرًا. تبسيط عملية تدريبهم يعزز كفاءتهم بشكل أسرع.

فولفو رينو شاحنة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

موضوعات متعلقة

سيارة القمر.. شاهد أول شاحنة لرواد الفضاء من ناسا

بوجاتي EB110 .. أول سيارة خارقة حديثة تبلغ عامها الـ30

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

بـ4500 ريال.. أرخص سيارة في السعودية| فرصة لا تعوض

حصريًا في الشرق الأوسط.. شاهد جينيسيس ماجما G80 بالمواصفات

بعد منافستها لـ تسلا.. تراجع مبيعات سيارة BYD الكهربائية الجديدة|ما السبب؟

سيارة تغير لونها مع الحركة من BMW

رغم ثمنها | 3 سيارات لن تحتاج إلى صيانة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

اشتعال المنافسة.. رينو وفولفو تتعاونان على ابتكار شاحنة Flexis الكهربائية

كل واحد بطريقته.. مأساة 4 أشقاء أنهوا حياتهم في الجيزة

معجزات ليلة القدر وأسرارها.. اعرف أصح علاماتها لتدركها اليوم

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد

رفع درجة الاستعداد القصوى.. السكة الحديد تتخذ إجراءات عاجلة قبل عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكويت البرازق في البيت

مي عمر تثير الجدل على السوشيال ميديا بالبرتقالي| شاهد

جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

سعر T-Shirt حمدي الميرغني مع رامز جلال يثير ضجة|رقم خرافي

فيديو

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ