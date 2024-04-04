اشتعال المنافسة.. رينو وفولفو تتعاونان على ابتكار شاحنة Flexis الكهربائية

سوق الشاحنات الكهربائية في أوروبا من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 في المئة سنويًا حتى عام 2030.

تعاون بين رينو وفولفو

وللاستفادة من هذه الفرصة، انضمت رينو ومجموعة فولفو، الشركة السويدية المصنعة للشاحنات (المختلفة عن الشركة المملوكة لجيلي التي تحمل نفس الاسم)، إلى شركة الشحن الفرنسية CMA CGM Group لتأسيس Flexis، والتي يقولون إنها ستحول تمامًا صناعة الشاحنات.

ستبدأ الشركة الجديدة بتجميع المركبات في مصنع رينو في ساندوفيل بفرنسا، وستكون الشاحنات قابلة للتعديل بشكل كبير، وتستند إلى منصة لوحة تزلج كهربائية بالكامل.

سيسمح ذلك لشركة Flexis بتصنيع شاحنات مخصصة تساعد على تحسين كفاءة شركات التوصيل.

أوضح رينو رئيس التنفيذي «لوكا دي ميو» لمجلة أوتوكار أن هذا أمر كبير في مجال المركبات التجارية، حيث يؤدي كل 30 ثانية يمكن لشركة لوجستية توفيرها خلال التسليمات إلى زيادة الربحية بنسبة 1 في المئة.

لمساعدة في تقليل الوقت اللازم للتسليمات، ستحتوي الشاحنات على نقاط دخول منخفضة، لتسهيل الصعود والنزول منها بشكل أسرع.

كما ستحتوي على ممر إلى الحجرة الخلفية، بحيث لا يضطر السائقون إلى المشي حول المركبة للوصول إلى الخلف.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر منصة البرمجيات Flexis، التي تدمج قدرات التعلم بشأن مسارات شركات اللوجستيات وتأخذ في الاعتبار عوامل مثل فترات الشحن، تبسيط عملية تدريب السائقين الجدد.

وهذا مهم بشكل خاص، خاصة مع العلم بأن السائقين في الصناعة يميلون إلى تغيير وظائفهم كل 12 إلى 18 شهرًا. تبسيط عملية تدريبهم يعزز كفاءتهم بشكل أسرع.