تصريحات نارية لـ إكرامي عن أزمة رمضان صبحي وسبب توتر علاقته بالأهلي

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات حارس مرمي بيراميدز شريف إكرامي بشأن علاقته بالنادي الأهلي وأزمة المنشطات الخاصة رمضان صبحي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إكرامي: سبب توتر علاقتي بجماهير الأهلى هو انضمام رمضان صبحى لفريق بيراميدز.

وتابع إكرامى عن أزمة رمضان صبحى، قائلا : الأخير لن يكون كبش فداء فى هذه الأزمة، و جمال علام رئيس اتحاد الكرة ليس له حق التعليق على الأزمة.

وكان قد أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي تذاع حلقاته، خلال شهر رمضان.

‏وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «معرفش حد من صناع أو كاست مسلسل أعلي نسبة مشاهدة لكن بحييهم على الفكرة وتسليط الضوء على خطورة استخدام التيك توك على أولادنا لدرجة الهوس بهدف أما الشهرة والترند أو المكسب المادي السهل والسريع.. اتمني يكون في مزيد من الأعمال تعلي من وعي ولادنا وتعالج مشكلاتنا قبل فوات الأوان».

وتابع: «بصراحة بشوف أن التيك توك من أكتر «الأبلكيشنز» التي يساء استخدامها في مصر».