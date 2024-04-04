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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محور التعمير.. شريان جديد يربط قلب الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي

محور المشير فخري
محور المشير فخري أبوذكري

 

يمثل محور التعمير شرياناً حراً يربط قلب مدينة الإسكندرية بامتدادها العمراني الحالي والمستقبلي لمواكبة عمليات التنمية في عروس البحر الأبيض المتوسط.

يبلغ طوله 35 كم  في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، حتى طريق سيدي كرير /المطار، كما يبلغ عرضه 9 حارات مرورية في كل اتجاه (٤حارات خدمة، و ٥ حارات حرة) .

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وتبيع سرعة المحور التصميمية 120 کم/س، وإجمالي مسطحات الكباري في المرحلة الجارية من المشروع حوالي 320 ألف متر مسطح، وأطوال الكباري في المرحلة الجارية للمحور حوالي 18 کم.

تتضمن الأعمال الهيدروليكية بالمحور 22 بربخا بطول ٤٥٠٠ متر طولي، ويتضمن ٧٥٥ عمود إنارة كاشفة  لإضاءة المحور، ويتضمن زراعة ٢٠٠٠ نخلة، و٢٦٠٠ شجرة زيتون، في الجزيرة الوسطى، والمساحات المتوفرة حول المحور.

وتشمل أعمال التطوير تطهير المصارف ومياه الملاحات وخطوط البترول، كما تشمل تنفيذ توسعة كوبري سيدي كرير  بطول 638 متراً وعرض 40 مترا لاستيعاب الحركة القادمة بعد التطوير.

الاسكندرية الإسكندرية الصحراوي القاهره الإسكندرية البحر الابيض المتوسط طريق القاهرة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط طريق سيدي كرير طريق القاهرة

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