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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا

الأهلي وسيمبا
الأهلي وسيمبا

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني يعقد في الثامنة مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين مساء ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني بحضور الجهاز الإداري للفريقين، ومراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والزي الخاص بكل فريق، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

النادي الأهلي الأهلى سيمبا التنزاني سيمبا

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